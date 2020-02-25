Уфимский лицей стал обладателем гранта президента России

Впервые в республике президентского гранта удостоилось образовательное учреждение. Победителем конкурса на получение средств из Фонда президентских грантов стал лицей № 58 Уфы.







Заявку на конкурс подала общественная организация родителей «Попечители лицея №58», сообщает "Электрогазета".



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Проект лицея направлен на передачу педагогического опыта от учителей-профессионалов молодому поколению в Калининском районе Уфы. Ранее в течение трех лет на базе лицея № 58 проводился Региональный проектный семинар «Формула образования».По предварительным подсчетам, мероприятиями в рамках гранта будут охвачены около 400 учителей из 24 школ. Бюджет мероприятий составит почти 700 тысяч рублей, в том числе 498 тысяч выделит Фонд президентских грантов.