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Школьник из Башкирии создал 3D-модель коронавируса и победил в международном конкурсе

Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
Школьник из Башкирии создал 3D-модель коронавируса и победил в международном конкурсе

Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов поделился в своих соцсетях гордостью за будущего компьютерного гения. Учащийся детского объединения «Компьютерная грамотность» Дома творчества стал участником конкурса для школьников и педагогов.



Данное мероприятие провел Центр Всероссийских и Международных дистанционных викторин «Древо талантов». Профессионалы дают оценку авторской работе от 0 до 3 баллов за определенные критерии к материалу. Они смотрят на оригинальность и актуальность выбранной темы. Также оценивается индивидуальность, стиль подачи и новаторство конкурсной работы.

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Учалинец Бакиров Айнур представил 3D-модель коронавируса – COVID-19. Работу он самостоятельно выполнил в программе для моделирования 3D Blender. Жюри высоко оценили его научный материал и присвоило первое место в номинации «Компьютерная графика».

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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