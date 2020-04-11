Школьник из Белебея пожаловался Хабирову на дистанционное обучение

Семиклассник пожаловался главе региона на халатное отношение учителей к дистанционному обучению.







10 апреля, школьник из Белебея оставил комментарий на личной странице руководителя региона во «ВКонтакте» и рассказал Радию Хабирову, что испытывает сильный стресс из-за некачественного преподавания:

— Мои нервы скоро не выдержат от подобной учебы. Наши учителя относятся к этой учебе халатно. Особенно учителя по русскому языку, математике и, самое главное, по информатике. Они хорошо устроились, вместо преподавания онлайн, они отправляют задания, даже не объясняя, что в них делать! Самые ответственные учителя по английскому языку и физике, — негодует семиклассник.

Как рассказал директор школы, где учится мальчик, обучение проводится по общим нормативам:

— У нас есть все формы: кейсы и онлайн-уроки.

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