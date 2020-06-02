В Башкирии рассказали подробности проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы

| 02 июн 2020 | 15:13

В республике сообщили некоторые подробности проведения ЕГЭ, связанные с соблюдением санитарной безопасности. Государственный экзамен будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.







Об этом рассказал во время онлайн-лектория «Гражданского университета» заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин. Он пояснил, что учтены все меры безопасности. На каждого экзаменуемого предусмотрено по две — три маски. В классах будет находиться по девять парт. До экзамена и после кабинеты будут продезинфицированы.



По итогам ЕГЭ можно будет подать онлайн-заявку на зачисление в разные вузы. Специально для этого разработан сервис «Поступи онлайн» на портале госуслуг. Например, УГАТУ уже зарегистрировался на портале. БГПУ им. Акмуллы разработал собственный сервис, и выпускник школы может зайти на вкладку для абитуриентов и прикрепить документы. Заявление регистрируется. Приемная кампания стартует 18 июня. В эти сроки могут подать документы с результатами ЕГЭ выпускники прошлых лет, например, те, кто поступил в колледжи и техникумы. Как известно, результаты ЕГЭ действуют четыре года.



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Зачисление будет проводиться в августе. В этом году 18265 выпускников оканчивают 11-й класс, из них 1109 не планируют сдавать госэкзамен и пойдут в колледжи и техникумы. В этом году в Башкирии выделено на 1073 больше бюджетных мест.