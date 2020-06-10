В Башкирии дата выдачи аттестатов об окончании школы пока не известна

| 10 июн 2020 | 14:15

В Башкирии на данный момент, 10 июня, нет нормативных документов, которые регламентировали бы выдачу аттестатов в 2020 году. Новые правила будут прописаны в постановлении правительства России, приказах Минпросвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Эту ситуацию прокомментировали в региональном Минобразовании.



— Мы ожидаем документы федерального уровня, в которых регламентированы особенности выдачи аттестатов в 2020 году, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Пока данные документы не будут изданы, аттестаты не имеем оснований выдавать. Ранее аттестаты выдавались с учетом результатов государственной итоговой аттестации, в 2020 году ГИА отменяется, — сообщила начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Башкирии Жанна Миникеева.

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