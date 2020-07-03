Владимир Путин выступил против полной замены традиционного обучения на дистанционное
| 03 июл 2020 | 21:09
Президент России Владимир Путин считает, что традиционное обучение невозможно полностью заменить дистанционным. Об этом он заявил в ходе встречи с рабочей группой, готовившей поправки в Конституции.
«Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», – сказал Путин.
Однако президент не исключает применения технологий дистанционного обучения в разных сферах. По его словам, для такого формата необходимо вырабатывать общие правила и, исходя из этого, развивать систему образования. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram