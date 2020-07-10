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В Башкирии аграрный университет вошел в ТОП-10 «зеленых» вузов России

В Башкирии аграрный университет вошел в ТОП-10 «зеленых» вузов России

| 10 июл 2020 | 13:23

В рамках общероссийской программы «Зеленые вузы России» подведены итоги рейтинга по результатам деятельности за прошлый год. Башкирский государственный аграрный университет возглавил ТОП-10 среди 42 российских вузов.



Рейтинг «зеленых» вузов России – это первый рейтинг высших учебных заведений, направленный на формирование экологической культуры и внедрение «зеленых» практик.

Эксперты оценивают деятельность по повышению энергоэффективности, ресурсосбережению, ответственному обращению с отходами и ответственным закупкам, усилению экологической повестки в образовательных программах и экопросветительскую работу со студентами и сотрудниками.

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Напомним, в 2019 году между Башкирским ГАУ и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» заключено соглашение о сотрудничестве в области продвижения инновационных технологий по обращению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). 

На территории университета организовано несколько площадок по раздельному сбору макулатуры, стекла, пластика, пищевых и несортируемых отходов, оборудованных «умными» контейнерами на самом высоком технологическом уровне. 


Факультет природопользования и строительства активно проводит мероприятия по повышению качества подготовки и переподготовки специалистов отрасли, а также стажировки и производственные практики для преподавателей и студентов. Ведется изучение морфологического состава и количества ТКО во всех подразделениях и общежитиях.
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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ

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