В Башкирии аграрный университет вошел в ТОП-10 «зеленых» вузов России
| 10 июл 2020 | 13:23
В рамках общероссийской программы «Зеленые вузы России» подведены итоги рейтинга по результатам деятельности за прошлый год. Башкирский государственный аграрный университет возглавил ТОП-10 среди 42 российских вузов.
Рейтинг «зеленых» вузов России – это первый рейтинг высших учебных заведений, направленный на формирование экологической культуры и внедрение «зеленых» практик.
Эксперты оценивают деятельность по повышению энергоэффективности, ресурсосбережению, ответственному обращению с отходами и ответственным закупкам, усилению экологической повестки в образовательных программах и экопросветительскую работу со студентами и сотрудниками.
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На территории университета организовано несколько площадок по раздельному сбору макулатуры, стекла, пластика, пищевых и несортируемых отходов, оборудованных «умными» контейнерами на самом высоком технологическом уровне.
Факультет природопользования и строительства активно проводит мероприятия по повышению качества подготовки и переподготовки специалистов отрасли, а также стажировки и производственные практики для преподавателей и студентов. Ведется изучение морфологического состава и количества ТКО во всех подразделениях и общежитиях.
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