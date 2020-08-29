В Башкирии рассказали о проведении школьных торжественных линеек 1 сентября
| 29 авг 2020 | 21:37
В Башкирии, на брифинге, организованном Минобрнауки республики, рассказали о нюансах проведения школьных линеек 1 сентября. Как сообщил глава ведомства Айбулат Хажин, линейки в школах пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов.
Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. При этом после окончания торжественной линейки родители учеников, даже первоклассников, не смогут пройти в здание школы. Это сделано, чтобы минимизировать контакт взрослых с детьми. Учителя же проведут в этот день урок, посвященный 75-летию Победы.
Со 2 сентября для всех классов начнется обычная учеба. Для прохода в школы должно быть оборудовано несколько входов. На входе у всех входящих - взрослых и детей - будет производится замер температуры, и, если она превысит 37,1 градуса, человек отправится домой.
Также на брифинге пояснили, что не рекомендуют учителям в первые два месяца вызывать учеников к доске.