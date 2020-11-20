В России 11-классники напишут итоговое сочинение в следующем году

| 20 ноя 2020 | 16:11

В России перенесли даты написания итогового сочинения для 11-х классов. Информация об этом появилась на сайте Рособрнадзора. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионах страны.



Ранее учащиеся выпускных классов писали сочинение в декабре. Так, в 2020 году экзамен был запланирован на 2 декабря.







Пресс-служба надзорного органа:



Из-за эпидемиологической ситуации ученики 11-х классов напишут сочинение (изложение) не раньше 5 апреля следующего года. Оно является допуском будущих выпускников к ЕГЭ.

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Также изменился формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.Ранее мы писали