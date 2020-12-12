| 12 дек 2020 | 17:15

В Башкирии студентов первого курса колледжей и училищ отправят на каникулы. Такую рекомендацию озвучило региональное министерство образования. Сообщается, что такие меры принимаются из-за распространения коронавирусной инфекции.







«Изменения рекомендуется внести в календарный учебный график промежуточной аттестации для обучающихся первых курсов профессиональных образовательных организаций с 14 декабря текущего года. Зимние каникулы для обучающихся 1-го курса, соответственно, начнутся по окончании промежуточной аттестации», — передает комментарий замминистра образования Инессы Косолаповой «Башинформ».



Напомним, ранее сообщалось, что на 12 декабря 16 012 жителей Башкирии заражены коронавирусом. Прирост за сутки составил 153 человека.





Кроме того в м министерстве образования Башкирии объяснили родителям и школьникам, когда начнутся зимние каникулы и до какого числа они продлятся.

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