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В Башкирии студентов первого курса колледжей и училищ отправят на каникулы

В Башкирии студентов первого курса колледжей и училищ отправят на каникулы

| 12 дек 2020 | 17:15

В Башкирии студентов первого курса колледжей и училищ отправят на каникулы. Такую рекомендацию озвучило региональное министерство образования. Сообщается, что такие меры принимаются из-за распространения коронавирусной инфекции.



«Изменения рекомендуется внести в календарный учебный график промежуточной аттестации для обучающихся первых курсов профессиональных образовательных организаций с 14 декабря текущего года. Зимние каникулы для обучающихся 1-го курса, соответственно, начнутся по окончании промежуточной аттестации», — передает комментарий замминистра образования Инессы Косолаповой «Башинформ».

Напомним, ранее сообщалось, что  на 12 декабря 16 012 жителей Башкирии заражены коронавирусом. Прирост за сутки составил 153 человека.

Кроме того в м министерстве образования Башкирии объяснили родителям и школьникам, когда начнутся зимние каникулы и до какого числа они продлятся.


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Источник: gorobzor.ru

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