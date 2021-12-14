В Башкирии школьники уйдут на новогодние каникулы позднее, чем в других регионах

20:39, 14 дек 2021

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обозначил, что новогодние каникулы в школах региона начнутся 31 декабря и продлятся по 16 января. То есть первым учебным днём станет понедельник — 17 января.







«В образовательных учреждениях республики сложилась непростая ситуация по ОРВИ и гриппу, которыми заболели 62 339 школьников и 1 083 педагога. Вместе с тем в Роспотребнадзоре считают, что предстоящие новогодние каникулы позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ», - сказал глава ведомства.



Отметим, что в большинстве регионов России новогодние школьные каникулы начнутся раньше — 27 декабря. А продлятся они по 9 января.





Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что из-за распространения COVID-19 в школах республики могут продлить каникулы ещё на неделю.

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