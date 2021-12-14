Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Башкирии школьники уйдут на новогодние каникулы позднее, чем в других регионах

В Башкирии школьники уйдут на новогодние каникулы позднее, чем в других регионах

20:39, 14 дек 2021

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обозначил, что новогодние каникулы в школах региона начнутся 31 декабря и продлятся по 16 января. То есть первым учебным днём станет понедельник — 17 января.

«В образовательных учреждениях республики сложилась непростая ситуация по ОРВИ и гриппу, которыми заболели 62 339 школьников и 1 083 педагога. Вместе с тем в Роспотребнадзоре считают, что предстоящие новогодние каникулы позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ», - сказал глава ведомства.

Отметим, что в большинстве регионов России новогодние школьные каникулы начнутся раньше — 27 декабря. А продлятся они по 9 января.


Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что из-за распространения COVID-19 в школах республики могут продлить каникулы ещё на неделю.

Читайте также:

В Башкирии неизвестные взломали школьный электронный дневник и исправили "двойки" на "пятерки"
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.bashinform.ru
Теги: образование
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: