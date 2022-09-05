Как будут отдыхать школьники в 2022-2023 учебном году

12:10, 05 сен 2022

Опубликовано расписание школьных каникул в 2022/23 учебном году. Напомним, что в разных регионах оно может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты.



Представляем общее расписание каникул.







Каникулы для школ с обучением по четвертям:



Осенние каникулы

с 29 октября по 6 ноября 2022 года.



Зимние каникулы

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.



Весенние каникулы

с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.



Каникулы для школ с обучением по триместрам:



Осенние каникулы

Первые: с 10 по 16 октября 2022 года,

Вторые: с 21 по 27 ноября 2022 года.



Зимние каникулы

Первые: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года,

Вторые: с 20 по 26 февраля 2023 года.



Весенние каникулы

с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

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