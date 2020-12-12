В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 16 тысяч

| 12 дек 2020 | 11:50

В Башкирии вновь выросло число заражений и жертв коронавирусной инфекции. Новыми данными по заболеваемости в республике поделилась администрация Главы РБ.



Согласно данным на 12 декабря, в Башкирии за сутки зарегистрировали 153 подтвержденных случая коронавируса. Вместе с ними в республике отмечено в общей сложности 16 012 фактов заболевания.







В стационарах сегодня находятся 769 человек с подтвержденным коронавирусом. Также в домашних условиях с легкой формой болезни лечатся еще 2 135 пациентов.



Выписано в республике за весь период 13 018 пациентов, из них 107 – за сутки. Сообщается и об очередных жертвах коронавируса. Список летальных исходов увеличился на 3 человека и достиг первой сотни.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram