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В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 16 тысяч

В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 16 тысяч

| 12 дек 2020 | 11:50

В Башкирии вновь выросло число заражений и жертв коронавирусной инфекции. Новыми данными по заболеваемости в республике поделилась администрация Главы РБ.

Согласно данным на 12 декабря, в Башкирии за сутки зарегистрировали 153 подтвержденных случая коронавируса. Вместе с ними в республике отмечено в общей сложности 16 012 фактов заболевания.



В стационарах сегодня находятся 769 человек с подтвержденным коронавирусом. Также в домашних условиях с легкой формой болезни лечатся еще 2 135 пациентов.

Выписано в республике за весь период 13 018 пациентов, из них 107 – за сутки. Сообщается и об очередных жертвах коронавируса. Список летальных исходов увеличился на 3 человека и достиг первой сотни.  

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Источник: bash.news

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