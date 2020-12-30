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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 169 человек: данные на 30 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 169 человек: данные на 30 декабря

Коронавирус в Башкирии | 30 дек 2020 | 11:33

Число зараженных коронавирусом в республике вновь возросло. По данным администрации главы Башкирии, в регионе за сутки выявлено еще 169 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в Башкирии у 18 897 жителей диагностировано заболевание.



За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Власти сообщают о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 138 зараженных.

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По состоянию на 30 декабря, 826 человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19. 3 044 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение дома. За весь период пандемии было выписано 14 889 человек по выздоровлению, 234– за сутки.

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Источник: gorobzor.ru

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