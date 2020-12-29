Глава Башкортостана высказался о снижении стоимости обучения в ВУЗах из-за дистанционки

| 29 дек 2020 | 20:50

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о просьбе студентов снизить стоимость обучения из-за дистанционного формата.







Он отметил, что такое решение принимают ректоры. Однако надо учитывать, что если услуга не предоставляется в полном объеме, то и стоимость должна быть ниже. Однако Радий Хабиров заявил, что этот вопрос нужно проанализировать и обсудить с ректорами высших учебных заведений.





«Решения подобного рода ректорат принимает. Во всем должна быть справедливость. Действительно, если фиксируется, что предоставляется меньше услуг, меньше и брать. А произошло уменьшение предоставления образовательных услуг, я не могу ответить сходу. Я себе помечу, я с ректоратами беседу проведу. Пока единой позиции не знаем», — рассказал Радий Хабиров.

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