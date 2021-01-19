В Дюртюлях открылась новая школа

Долгожданный корпус школы №4 в Дюртюлях заполнился ребятами младших классов – у них прошел первый учебный день в новых стенах.
Школа рассчитана на 400 мест, что позволит исключить вторую смену, родителям станет легче выстраивать график занятий детей с учетом кружков и секций. Все это стало возможным благодаря региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». В школе созданы безопасные и комфортные условия для получения качественного общего образования.
«Мы обустроили здесь спортзал в рамках федерального проекта «Спортивная борьба – в школы», где наши ребята смогут заниматься любимым видом спорта. Условия в школе хорошие, есть необходимое оборудование и мебель, столовая, специализированные кабинеты. Могу с уверенностью сказать, что мы обеспечили качественный образовательный процесс и решили одну из значимых социальных задач», – отметил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.
Ранее сообщалось о том, что в Давлеканово ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 110 мест, а в ближайшее время планируется ввод еще одного дошкольного учреждения на 130 мест.