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В Башкирии все школы будут обеспечены высокоскоростным интернетом к концу 2021 года

В Башкирии все школы будут обеспечены высокоскоростным интернетом к концу 2021 года

| 28 янв 2021 | 13:16

В Башкортостане к концу 2021 года все школы будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Об этом во время оглашения своего послания депутатам Госсобрания заявил Глава республики.

«В прошлом году мы начали развивать цифровую инфраструктуру. И обеспечили подключение к интернету тысячу школ и деревень. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы активно подключаем к высокоскоростному интернету школы. Я признателен нашему правительству, которое провело эффективные переговоры с Ростелекомом и сейчас мы приняли программу по увеличению интернирования наших отдалённых деревень. Но к концу уже этого года все школы и 500 ФАПов будут обеспечены высокоскоростным интернетом», — отметил Радий Хабиров.

Также глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 января, в своем Послании озвучил ситуацию со школьным питанием, отметив, что «недостатки в этой работе еще у нас есть».

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Источник: gtrk.tv

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