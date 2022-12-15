Путин заверил, что к концу 2023 года все дети будут обеспечены яслями
21:12, 15 дек 2022
Все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. К концу следующего года все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии будет увеличено количество грантов сельским учителям. Соответствующие поручение в рамках своего послания Госсобранию Башкирии 15 декабря дал глава РБ Радий Хабиров.
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