В российских школах предлагают ввести должность IT-директора

| 15 фев 2021 | 09:16

В российских школах, техникумах и вузах предложили ввести должность IT-директора, который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. С такой инициативой выступили в АНО «Институт прогрессивного образования».







В письме, направленном в Минпросвещения, Минобрнауки и Минцифры РФ, предлагается ввести новую должность со следующего учебного года. «С целью повышения эффективности цифровизации образовательного процесса предлагаем в рамках приоритетного нацпроекта „Образование“ введение должности IT-директора в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях (завуч/проректор по цифровизации) с нового 2021-2022 учебного года», — передает ТАСС содержание письма.

Также авторы инициативы предлагают разработать профессиональные стандарты новой должности и организовать курсы профессиональной подготовки для IT-специалистов по образовательному процессу. По словам директора института Анны Маркс, IT-директор должен обеспечивать грамотную интеграцию технологий в учебный процесс. «Речь идет о принципиально новой профессии на стыке информатизации и педагогики», — отмечает она.





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