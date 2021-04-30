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Стали известны сроки приемной кампании в российские вузы

Стали известны сроки приемной кампании в российские вузы

| 30 апр 2021 | 21:24

Приёмная кампания в российские вузы начнётся 20 июня и продлится до 17 августа. Об этом говорится в приказе Минобрнауки, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утверждено расписание приёмной кампании в вузы. Она начнется 20 июня и продлится до 17 августа», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Вузы при этом смогут проводить приемную кампанию дистанционно. Приемным комиссиям дали право использовать дистанционные технологии при приеме документов.

Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузам проводить кампанию по приему студентов, в том числе дистанционно. Уже в середине апреля в министерстве говорили о начале приема документов студентов с 20 июня.

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Источник: ura.news

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