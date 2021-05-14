Студент из Башкирии спроектировал схему легкой боевой машины десанта и разведки
14 май 2021 | 15:34
30 апреля в Сочи на федеральной территории «Сириус» состоялся ежегодный Саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки». Студент первого курса механического факультета Башкирского государственного аграрного университета Рафаэль Хайдаров принял участие в событии. Он спроектировал схему легкой боевой машины десанта и разведки, изготовил и сконструировал макет трансмиссии.
В ходе теоретических исследований были изучены самые уникальные виды боевой техники российской военной промышленности такие как «Армата» и «Терминатор», а также легендарная техника Советской Армии времен Великой Отечественной войны. Во время испытаний Рафаэль придумал совершенно инновационную схему разворота машины вокруг своей оси. В частности, установил дифференциал с тормозом корпуса.
На саммите студент Башкирского ГАУ познакомился с интересными людьми, посетил экскурсии, в том числе в единственный в России центр приматологии. Куратор группы студентов Алена Попова ориентировала ребят, проводила беседы на темы постановки цели по системе SMART, курировала по экскурсиям, проводила мозговые штурмы и интересные беседы по оценке пройденных дней саммита.
Кроме того, Рафаэль посетил студенческий трек старшекурсников и магистрантов.