Студент из Башкирии спроектировал схему легкой боевой машины десанта и разведки

14 май 2021 | 15:34

30 апреля в Сочи на федеральной территории «Сириус» состоялся ежегодный Саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки». Студент первого курса механического факультета Башкирского государственного аграрного университета Рафаэль Хайдаров принял участие в событии. Он спроектировал схему легкой боевой машины десанта и разведки, изготовил и сконструировал макет трансмиссии.







В ходе теоретических исследований были изучены самые уникальные виды боевой техники российской военной промышленности такие как «Армата» и «Терминатор», а также легендарная техника Советской Армии времен Великой Отечественной войны. Во время испытаний Рафаэль придумал совершенно инновационную схему разворота машины вокруг своей оси. В частности, установил дифференциал с тормозом корпуса.

- За счет инновационной схемы бортоповоротного механизма значительно облегчается вес боевой машины. Ее легко перебрасывать на места боевых действий, используя авиацию. Так как транспортное средство может разворачиваться вокруг своей оси, увеличивается его маневренность в ограниченном пространстве, - говорит молодой ученый.









На данную установку получено положительное решение на выдачу патента Российской Федерации. Наставниками молодого ученого выступили доценты кафедры сельскохозяйственных и технологических машин Фаиль Галлямов и Марсель Ямалетдинов.

На саммите студент Башкирского ГАУ познакомился с интересными людьми, посетил экскурсии, в том числе в единственный в России центр приматологии. Куратор группы студентов Алена Попова ориентировала ребят, проводила беседы на темы постановки цели по системе SMART, курировала по экскурсиям, проводила мозговые штурмы и интересные беседы по оценке пройденных дней саммита.



Кроме того, Рафаэль посетил студенческий трек старшекурсников и магистрантов.

«Так как я первокурсник, мне было интересно все то, что происходило в стенах Сириуса. Дедлайны, стримы, лекции от передовых ученых Российской Федерации - эти форматы были использованы организаторами саммита», - прокомментировал Рафаэль Хайдаров.

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Источник: Пресс-служба БашГАУ

Фото: Пресс-служба БашГАУ