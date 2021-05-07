В Уфу прибыла военная техника времен ВОВ для участия в параде Победы

Уфа | 07 май 2021 | 14:29

В составе колонны Т-34-76, Т-26,Т-37, Т-38, Т-60, Т-70, полуторки и орудия. Два года назад эти машины уже шли по Уфе, а теперь к ним добавились и новые восстановленные танки. Все они были предоставлены крупнейшем в Европе частным музеем военной техники Вадима Задорожного.









Многие машины принимали реальное участие в боях Великой Отечественной. Были подбиты и забыты. Спустя годы их нашли поисковики и передали в руки специалистам для бережной реставрации. Они были отремонтированы и как говорят техники: «Поставлены на самостоятельный ход».

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Фото: Максим Штурм

9 мая в Уфе на Проспекте Октября состоится масштабный военный парад, который по количеству задействованной техники значительно превосходит предыдущие подобные события.Военную технику времен Великой Отечественной войны из своей личной коллекции предоставит создатель уникального подмосковного Музея техники Вадим Задорожный при финансовой поддержке Русской Медной компании.Помимо техники из Красногорска, в показе примут участие болотоходы «Витязь», предоставленные Ишимбайским заводом по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, входящим в холдинг «Уралвагонзавод».