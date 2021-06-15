Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Альфис Гаязов назначен президентом Академии наук Башкирии

Альфис Гаязов назначен президентом Академии наук Башкирии

13:59, 15 июн 2021

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Напомним, некоторое время назад сообщалось о том, как в Академии наук республики нарушаются права ученых. В результате проверки там вскрылись факты задержания заработной платы, стимулирующих и премиальных выплат, а также надбавок к окладам. Заполнение кадровой отчетности и других документов проходило с грубыми ошибками.

Последним президентом Академии наук РБ был экс-министр образования республики Альфис Гаязов. От Камиля Рамазанова ожидается устранение выявленных ошибок и внедрение эффективной модели руководства. Должность исполняющего обязанности 40-летний профессор будет занимать до избрания президента в установленном порядке.

В руководящей должности Камиль Рамазанов — не новичок. Окончив в УГАТУ, в родных пенатах он позднее защитил докторскую диссертацию и заведовал работой Института авиационных технологий и материалов. Кроме того, был проректором университета по инновационной деятельности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: glavarb.ru

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: