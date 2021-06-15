Альфис Гаязов назначен президентом Академии наук Башкирии

13:59, 15 июн 2021

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Напомним, некоторое время назад сообщалось о том, как в Академии наук республики нарушаются права ученых. В результате проверки там вскрылись факты задержания заработной платы, стимулирующих и премиальных выплат, а также надбавок к окладам. Заполнение кадровой отчетности и других документов проходило с грубыми ошибками.







Последним президентом Академии наук РБ был экс-министр образования республики Альфис Гаязов. От Камиля Рамазанова ожидается устранение выявленных ошибок и внедрение эффективной модели руководства. Должность исполняющего обязанности 40-летний профессор будет занимать до избрания президента в установленном порядке.

В руководящей должности Камиль Рамазанов — не новичок. Окончив в УГАТУ, в родных пенатах он позднее защитил докторскую диссертацию и заведовал работой Института авиационных технологий и материалов. Кроме того, был проректором университета по инновационной деятельности.





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Фото: glavarb.ru