В Башкирии студенты колледжей уйдут на каникулы наравне со школьниками

21:58, 21 окт 2021

Студенты колледжей Башкирии не будут учиться с 29 октября по 7 ноября 2021 года в связи с объявлением нерабочих дней в начале ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона.







Напомним, школы Башкирии уйдут на осенние каникулы по календарному учебному графику с 29 октября по 7 ноября 2021 года.

«Вопрос о досрочном введении каникул в школах региона не рассматривается. Студенты колледжей республики также не будут учиться в этот период в связи с объявлением нерабочих дней», - пояснили в Минобрнауки.

Как рассказали в ведомстве, в период нерабочих дней в детсадах республики организуют дежурные группы. По вопросам работы таких групп необходимо обратиться к руководству детсада или в управление образования по месту жительства.

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