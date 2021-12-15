Стало известно, сколько школьников в Башкирии болеют ОРВИ и гриппом
09:54, 15 дек 2021
В Башкирии ОРВИ и гриппом болеют 62 339 школьников и 1 083 учителя. Такие цифры озвучил глава минобра республики Айбулат Хажин на заседании оперштаба по коронавирусу накануне, 14 декабря. При этом в Роспотребнадзоре считают, что благодаря продолжительным новогодним каникулам с 31 декабря по 16 января показатели по заболеваемости ОРВИ значительно снизятся.
Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии на карантин закрыто 18 школ.