Стало известно, сколько школьников в Башкирии болеют ОРВИ и гриппом

09:54, 15 дек 2021

В Башкирии ОРВИ и гриппом болеют 62 339 школьников и 1 083 учителя. Такие цифры озвучил глава минобра республики Айбулат Хажин на заседании оперштаба по коронавирусу накануне, 14 декабря.



При этом в Роспотребнадзоре считают, что благодаря продолжительным новогодним каникулам с 31 декабря по 16 января показатели по заболеваемости ОРВИ значительно снизятся.



Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии на карантин закрыто 18 школ.



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Фото: pixabay