Стала известна точная дата начала зимних школьных каникул
12:29, 24 дек 2021
В Башкирии школьные каникулы начнутся по графику — 31 декабря. 30 декабря — учебный день, сообщил «Электрогазете» министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Напомним, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил ранее, что регионы самостоятельно решают, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей. И в некоторых субъектах РФ школьные каникулы из-за пандемии начнутся досрочно.
Ранее сообщалось, что дети будут отдыхать на новогодних каникулах по графику: с 31 декабря по 16 января.