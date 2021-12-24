Стала известна точная дата начала зимних школьных каникул

12:29, 24 дек 2021

В Башкирии школьные каникулы начнутся по графику — 31 декабря. 30 декабря — учебный день, сообщил «Электрогазете» министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.



Напомним, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил ранее, что регионы самостоятельно решают, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей. И в некоторых субъектах РФ школьные каникулы из-за пандемии начнутся досрочно.



Ранее сообщалось, что дети будут отдыхать на новогодних каникулах по графику: с 31 декабря по 16 января.



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