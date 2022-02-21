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В Башкирии увеличатся поощрительные выплаты стипендиатам Главы республики

В Башкирии увеличатся поощрительные выплаты стипендиатам Главы республики

11:32, 21 фев 2022

Радий Хабиров подписал указ об увеличении поощрительных выплат стипендиатам Главы Башкирии. Также увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии до 235.

Согласно документу, с 1 мая 2022 года ежемесячная стипендии Главы республики аспирантам составит 8 050 рублей, студентам вузов — 6 000 рублей, студентам ссузов — 4 900 рублей.

Ранее Глава республики Радий Хабиров рассказал об этом на первом заседании республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

«На днях я подписал Указ об увеличении числа получателей стипендий Главы республики из числа студентов ссузов со 107 до 150. Сумма ежемесячных выплат вырастет при этом более чем в два раза — с 2 300 до 4 900 рублей. Сегодня система СПО остро нуждается в опытных, квалифицированных наставниках и мастерах. Мы поддержим наших лучших педагогов. В этом году будут учреждены гранты преподавателям, мастерам производственного обучения. Ежегодно 10 лучших из них получат по 600 тысяч рублей», — отметил Радий Хабиров.

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Источник: www.bashinform.ru
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