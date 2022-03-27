В Башкирии перенесли сроки проведения всероссийских проверочных работ
10:53, 27 мар 2022
В Башкирии перенесли сроки проведения всероссийских проверочных работ. Об этом сообщили 27 марта сообщили в Министерстве образования республики.
Как пояснили в ведомстве, это связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
— В целях снижения рисков распространения коронавируса по согласованию с правительством страны было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября, — сообщили в Министерстве образования.
ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме, — иностранные языки в 7-м классе, а также история, биология, география, обществознания в 5–8-х классах — также переносятся на осень 2022 года.
Как отметили в ведомстве, в Минздраве страны допустили новую волну коронавируса в марте и апреле и поэтому основные меры профилактики, такие как соблюдение социальной дистанции и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными.