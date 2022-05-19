Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В минобразования Башкирии рассказали, по какому предмету чаще всего сдают ЕГЭ и ОГЭ

В минобразования Башкирии рассказали, по какому предмету чаще всего сдают ЕГЭ и ОГЭ

09:17, 19 май 2022

Как сообщила начальник отдела государственной итоговой аттестации Минобрнауки РБ Айгуль Байрамгулова, в нынешнем году в республике 52 процента выпускников школ будут сдавать профильную математику. Кроме этого, большое количество школьников сделали выбор в пользу ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию, информатике, химии, биологии и физике.

Напомним, что на оперативном совещании в уфимской мэрии 18 мая рассказали о предпочтениях выпускников школ города. Так, 57,9 процента ребят будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 37,1 — по обществознанию, 29 — по информатике, 20 — по физике, 16,4 — по биологии, 15,5 — по иностранным языкам и 14,8 — по химии.

Девятиклассники начали сдавать экзамены 18 мая, ЕГЭ стартуют 26 мая.

Читайте также:

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2022 год
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам
Общество в Башкирии
Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам
Минобрнауки Башкирии: 1 февраля 2016 года завершается срок подачи заявления на участие в ГИА-11
Образование в Башкирии
Минобрнауки Башкирии: 1 февраля 2016 года завершается срок подачи заявления на участие в ГИА-11
В Башкирии 24 выпускника не смогли сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам
Образование в Башкирии
В Башкирии 24 выпускника не смогли сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам
Минпросвещения России обнародовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Образование в Башкирии
Минпросвещения России обнародовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: