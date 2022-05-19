В минобразования Башкирии рассказали, по какому предмету чаще всего сдают ЕГЭ и ОГЭ

09:17, 19 май 2022

Как сообщила начальник отдела государственной итоговой аттестации Минобрнауки РБ Айгуль Байрамгулова, в нынешнем году в республике 52 процента выпускников школ будут сдавать профильную математику. Кроме этого, большое количество школьников сделали выбор в пользу ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию, информатике, химии, биологии и физике.







Напомним, что на оперативном совещании в уфимской мэрии 18 мая рассказали о предпочтениях выпускников школ города. Так, 57,9 процента ребят будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 37,1 — по обществознанию, 29 — по информатике, 20 — по физике, 16,4 — по биологии, 15,5 — по иностранным языкам и 14,8 — по химии.



Девятиклассники начали сдавать экзамены 18 мая, ЕГЭ стартуют 26 мая.

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