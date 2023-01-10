В Башкирии стал известен максимальный размер родительской платы в детсадах

15:17, 10 янв 2023

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал документ об установлении максимального размера платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях за 2023 год.



Так, в Уфе она отныне не должна превышать 170 рублей в день — в столице Башкирии эта сумма оказалась самой высокой в республике, самая низкая же — в Абзелиловском районе, где родительская плата не может подняться выше 127 рублей.







Максимальный размер платы для каждого муниципалитета можно узнать в постановлении правительства на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии по ссылке.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы.

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