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В школах Башкирии введут 2 новых предмета

В школах Башкирии введут 2 новых предмета

Согласно сообщению пресс-службы Курултая Республики Башкортостан, с 1 сентября 2024 года в школах региона планируется введение двух новых предметов — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ К. Толкачев отметил, что аналогичные курсы уже присутствуют в школьной программе, однако их содержание будет скорректировано и дополнено.

Так, в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» появятся новые модули «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» и «Военная подготовка. Основы военных знаний». При этом основы медицинских знаний, техники безопасности в быту и общественных местах по-прежнему будут изучаться в рамках этого курса.

Что касается предмета «Труд (технология)», то он будет включать как обязательные, так и вариативные модули. К обязательным относятся «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». В число модулей по выбору войдут «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство» и другие.

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Автор: Семен Подгорный
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