Готовьтесь платить: в России стремительно растут цены на образование в вузах

В ближайшем будущем стоимость высшего образования в России может существенно вырасти. По прогнозам, в 2024/25 учебном году плата за обучение в вузах увеличится на 10-12%. Этому есть несколько причин, затрагивающих как государственные, так и частные университеты.

Одной из ключевых причин роста расходов на образование является подорожание оборудования и программного обеспечения. Из-за ухода ряда зарубежных поставщиков с российского рынка выросли цены на технику и софт для учебных заведений. Кроме того, фиксируется существенное удорожание коммунальных услуг и электроэнергии, что также влияет на себестоимость обучения.

Особенно сложная ситуация ожидает частные вузы. Для них резко выросли риски кредитования из-за повышения ставок банками. Получение заемных средств станет более затруднительным, а их обслуживание - более дорогим.

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Автор: Семен Подгорный