В Уфе скончался физик и бывший ректор БашГУ Мухамет Харрасов

17:58, 09 мар 2024

Башкирия понесла невосполнимую утрату – в Уфе на 76-м году жизни скончался выдающийся физик, бывший ректор Башкирского государственного университета (2000–2010 гг.) Мухамет Габдрахимович Харрасов. Печальную новость сообщили в Уфимском университете науки и технологий, где когда-то трудился покойный.

Родом Мухамет Габдрахимович из села Серменево Белорецкого района. Именно там, на малой родине, и предадут его тело земле после прощальной церемонии, намеченной на 10 марта в здании Курултая. Проводить в последний путь уважаемого ученого и организатора науки съедутся коллеги и соратники со всей республики.

Еще в студенческие годы, после окончания физфака БашГУ в 1971 году, Харрасов проявил недюжинные способности и тягу к научным изысканиям. Он сумел поступить в аспирантуру, а затем и в докторантуру при МГУ им. Ломоносова. В 1975-1991 годах преподавал на кафедре теоретической и экспериментальной физики родного Башгосуниверситета. На четыре года, с 1980 по 1984 годы, его командировали преподавателем в Алжир.

В последние годы жизни Харрасов сосредоточился на административной и просветительской работе. Избиратели делегировали авторитетного ученого в Курултай Башкирии, где он исполнял обязанности депутата. Коллега Мухамета Габдрахимовича, экс-министр образования РБ Зугура Рахматуллина, вспоминает, как много он сделал для гуманизации высшего образования, выступая ректором БашГУ.





Автор: Семен Подгорный