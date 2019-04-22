Чиновников накажут за плохой сервис при оказании госуслуг

Руководители территориальных органов власти, региональных отделений внебюджетных фондов и многофункциональных центров будут нести дисциплинарную ответственность, если оказанные ими госуслуги окажутся некачественными, сообщает сайт Newsbash.ru.



Об этом говорится в приказе Минэкономразвития, с которым ознакомились "Известия". Документ внедряет систему оценивания чиновников со стороны получателей госуслуг. Учитываются время предоставления услуги, период ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещениях, доступность информации о порядке предоставления сервисов. Оценки от одного до трех баллов считаются отрицательными, четыре и пять – положительными.



Требования должны вступить в силу с 1 июля 2019 года. Получатель госуслуг сможет оценить уровень сервиса, отправив бесплатное sms-сообщение; если это не произойдет в отведенное время, то ему позвонят. Запланированный показатель в первый календарный год – 85%, а во второй – 90% положительных оценок (с допустимым отклонением не более 3 п. п.).



Невыполнение приведет к назначению служебной проверки, по итогам которой провинившихся должностных лиц могут уволить. Напротив, за высокие результаты они получат премии. Эксперты отмечают, что причины для увольнения содержатся в Трудовом кодексе, и там нет пунктов о прекращении сотрудничества с госслужащим из-за низкого качества предоставленных госуслуг.

