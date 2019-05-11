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Депутаты Башкирии поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время

Добавлено: 11.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Депутаты Башкирии поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время

Депутаты Госсобрания РБ поддержали предложение о запрете на продажу алкоголя ночью в рюмочных и барах, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно проекту федерального закона предлагается предоставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя с 23 до 8 часов в объектах общественного питания, которые расположены в нежилых встроенных или пристроенных помещениях жилых домов.
— Тема наболевшая, актуальная для всех регионов, — прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. — Если в магазинах продажа алкоголя в ночное время запрещена, то в многочисленных питейных заведениях она продолжается. Большинство таких баров и рюмочных расположены в жилых домах, в двух шагах от детских площадок, работают 24 часа в сутки, наполняются асоциальными элементами, которые круглосуточно нарушают тишину и покой граждан, проживающих в этих домах, общественный порядок.
Константин Толкачев уверен, что введение предлагаемых ограничений будет способствовать обеспечению правопорядка и защите прав граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Такой вопрос поднимается не впервые, подчеркнул председатель Гособрания.

— В прошлом году Госсобрание Башкортостана также внесло в Госдуму законопроект, суть которого сводится к запрету на выдачу одновременно по одному месту лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Константин Толкачев обозначил еще одну проблему, связанную с продажей алкоголя в ночные часы.
— Федеральный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 до 8 часов по местному времени нередко преодолевается путем имитации оказания услуг общественного питания, — рассказал Константин Толкачев. — С помощью барной стойки или одного-двух столов магазины маскируются под те же рюмочные, бары, буфеты. В итоге точек продажи алкоголя в жилой зоне в ночное время становится еще больше, что крайне негативно сказывается на ситуации с общественным порядком. Действующее законодательство не может оказать сдерживающего влияния на данную ситуацию, поскольку, во-первых, зал объекта общественного питания может фактически совпадать с залом розничной торговли, во-вторых, деятельность в сфере общественного питания носит заявительный характер. Жестких требований к таким типам заведений общественного питания, как бар и буфет, не предусмотрено. Наш законопроект все еще находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента. В этот раз законодательная инициатива исходит от Брянской областной Думы. Мы поддерживаем коллег, поскольку цели наши полностью совпадают: обеспечение правопорядка, защита прав жителей многоквартирных домов.

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