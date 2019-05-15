В Башкирии ПАО «Банк Уралсиб» угрожал своему клиенту за невыплату долга
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В Башкирии известный банк нарушил права клиента, выслав ему SMS с угрозой, и поплатился за это. По сообщению пресс-службы УФССП по Республике Башкортостан ПАО «Банк Уралсиб», нарушивший права и интересы гражданина, привлечен к административной ответственности, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Тем самым организация ввела должника в заблуждение, что является нарушением Федерального закона N230, — отметили в пресс-службе судебных приставов региона. — Усмотрев наличие состава правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а именно введение мужчины в заблуждение и оказание на него психологического давления, уполномоченным должностным лицом Управления в отношении ПАО «Банк Уралсиб» был составлен протокол об административном правонарушении.Сообщается, что суд признал ПАО «Банк Уралсиб» виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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