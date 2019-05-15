В Башкирии ПАО «Банк Уралсиб» угрожал своему клиенту за невыплату долга

В Башкирии известный банк нарушил права клиента, выслав ему SMS с угрозой, и поплатился за это. По сообщению пресс-службы УФССП по Республике Башкортостан ПАО «Банк Уралсиб», нарушивший права и интересы гражданина, привлечен к административной ответственности, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как дело было. В службу судебных приставов обратился житель Башкирии. Мужчина пожаловался, что ему на телефон от «Уралсиба» пришло сообщение, противоречащее российскому законодательству о взаимодействии с должниками. В ходе разбирательства выяснилось, что обратившийся действительно допустил долги по кредитному договору с банком. Когда образовалась задолженность, банк обратился в суд. Судья, в свою очередь, постановил взыскать с неплательщика долг. В целях взыскания банк выслал должнику сообщение, которое, как подтвердили эксперты, действительно относилось к списку запрещенных приемов. В тексте сообщалось, что в случае неуплаты банк привлечет мужчину к уголовной ответственности.





— Тем самым организация ввела должника в заблуждение, что является нарушением Федерального закона N230, — отметили в пресс-службе судебных приставов региона. — Усмотрев наличие состава правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а именно введение мужчины в заблуждение и оказание на него психологического давления, уполномоченным должностным лицом Управления в отношении ПАО «Банк Уралсиб» был составлен протокол об административном правонарушении.

Сообщается, что суд признал ПАО «Банк Уралсиб» виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.