В Курултае Башкирии приняли законопроект о сельских старостах

В Курултае Башкирии приняли законопроект, в соответствии с которым в селах представительными органами поселений будут назначаться старосты. Срок полномочий составит от двух до пяти лет, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Институт сельских старост уходит своими корнями в глубокое прошлое. Он существовал у разных народов в нашей стране с древнейших времен, хорошо понятен жителям республики. Мы рассматриваем старост как первых помощников органов местного самоуправления. Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, связанных, например, с благоустройством населенных пунктов, поддержанием общественного порядка, развитием физической культуры, художественного творчества, народных промыслов. Ранее с решением таких вопросов возникали сложности из-за отсутствия у активистов соответствующих полномочий. Статус сельского старосты снимает эту проблему», – объяснил позицию башкирского парламента его председатель Константин Толкачев.

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Он также отметил, что новый закон предусматривает обучение старост, за свою деятельность они не будут получать денег, поощрять планируется через сельских старост.