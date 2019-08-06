Чиновники Кумертау лишили многодетную семью социальной выплаты
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Многодетная семья из Кумертау стала заложником нетривиальной проблемы. Дело в том, что еще в 2017 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» граждане стали счастливыми обладателями социальной выплаты, сообщает сайт Newsbash.ru.
Льгота в 1,4 миллиона рублей предназначалась для приобретения жилого помещения. На радости семья купила дом в Иглино под Уфой. Правда, когда они обратились в администрацию – обещанных денег им не дали. Пока чиновники бездействовали, срок свидетельства истек, а средства вернулись в республиканский бюджет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
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