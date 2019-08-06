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Чиновники Кумертау лишили многодетную семью социальной выплаты

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кумертау
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Чиновники Кумертау лишили многодетную семью социальной выплаты

Многодетная семья из Кумертау стала заложником нетривиальной проблемы. Дело в том, что еще в 2017 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» граждане стали счастливыми обладателями социальной выплаты, сообщает сайт Newsbash.ru.

Льгота в 1,4 миллиона рублей предназначалась для приобретения жилого помещения. На радости семья купила дом в Иглино под Уфой. Правда, когда они обратились в администрацию – обещанных денег им не дали. Пока чиновники бездействовали, срок свидетельства истек, а средства вернулись в республиканский бюджет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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Когда в 2018 году семья поняла, что осталась без денег, последовало обращение в правоохранительные органы. Правда, дотянули жители Кумертау аж до 2019 года. Но теперь после вмешательства прокуратуры, деньги уже перечислены на счет семьи. В скором времени эти средства будут переданы продавцу жилья.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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