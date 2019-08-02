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В Кумертау отремонтируют стадион "Шахтер"

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Кумертау
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В Кумертау отремонтируют стадион "Шахтер"

В городе Кумертау список стадионов пополнится еще одним. Все дело в том, что Управление капитального строительства Башкирии планирует реконструировать старейший стадион "Шахтер", расположенный на улице Советской. Тендер на ремонтные работы появился на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно нему, на реконструкцию выделят огромную сумму в размере 247 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 31 июля по 9 августа, в последний день состоится самое мероприятие.

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Судя по данным технического задания, отремонтирую западную и восточную трибуны. В частности, будет проведен монтаж внутренних сетей связи, системы пожарной сигнализации, тепло- и водоснабжений, а также водоотведения. Работы также коснуться систем наружного наблюдения территорий. Ввести в эксплуатацию стадион «Шахтер» планируется уже октябре следующего года.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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