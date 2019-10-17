В Дуванском районе в местной больнице обнаружили многочисленные нарушения

Гострудинспекция в регионе сообщает, что в отделении скорой помощи Месягутовской центральной больницы инспекторы выявили серьезные нарушения трудового законодательства.





По результатам проверки установлено, что, в частности, водитель скорой отработал за пять месяцев более 400 часов сверхурочно при норме не более 120 в год.

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Переработки допущены также и в отношении фельдшеров и других сотрудников скорой. Всем им сверхурочная работа оплачена не была. По информации гострудинспекции, за переработки полагается оплата за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие – в двойном. Установлено также, что работодатель не ведет точный учет сверхурочной работы.Инспектора обнаружили также и факты невыдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты. Фельдшера не обеспечены хлопчатобумажными костюмами, резиновыми перчатками и респираторами, водители – сигнальными жилетами и защитными костюмами.В отношении работодателя возбуждено административное производство.