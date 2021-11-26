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В больницах Башкирии массово нарушались права медиков

В больницах Башкирии массово нарушались права медиков

19:07, 26 ноя 2021

В Башкирии сразу в нескольких больницах Гострудинспекция выявила нарушения прав медицинских работников. По информации ведомства, в Нефтекамске и Дюртюлинском районе не оплачивалась в должной мере сверхурочная работа, также их заставляли выполнять обязанности санитаров. О переработках заявляли и в Салавате

«Анализ рабочих графиков показал, что работодателем при их составлении заведомо планировалась нагрузка на персонал сверх установленной нормы. Так сверхурочная работа выдавалась за совместительство, ее оплата производилась в одинарном размере», —  сообщили о результатах проверки в ведомстве. 

Нарушения оплаты переработок выявили также в Аскаровской районной больнице и в Учалах. С нехваткой средств индивидуальной защиты столкнулись в Нефтекамской и Ишимбайской больницах. 

В настоящий момент работодателям выдали предписания. 


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Источник: gorobzor.ru
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