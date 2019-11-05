В Благовещенском районе закрыли представляющую опасность газовую заправку

Благовещенская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.





Установлено, что индивидуальный предприниматель эксплуатировал газозаправочную автомобильную станцию, которая является опасным производственным объектом. При этом рама резервуара для сжиженного газа не была закреплена к фундаменту в целях исключения её опрокидывания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ural.aif.ru

Кроме того, на АГЗС отсутствовали лестницы и площадка для обслуживания и ремонта оборудования, а также ограждение места установки резервуара и топливнораздаточной колонки.По данному факту прокуратура возбудила в отношении коммерсанта административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 60 суток.Кроме того, в целях полного устранения нарушений в адрес руководства фирмы внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле надзорного ведомства.