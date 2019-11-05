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В Благовещенском районе закрыли представляющую опасность газовую заправку

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе закрыли представляющую опасность газовую заправку

Благовещенская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.


Установлено, что индивидуальный предприниматель эксплуатировал газозаправочную автомобильную станцию, которая является опасным производственным объектом. При этом рама резервуара для сжиженного газа не была закреплена к фундаменту в целях исключения её опрокидывания.

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Кроме того, на АГЗС отсутствовали лестницы и площадка для обслуживания и ремонта оборудования, а также ограждение места установки резервуара и топливнораздаточной колонки.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении коммерсанта административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 60 суток.

Кроме того, в целях полного устранения нарушений в адрес руководства фирмы внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле надзорного ведомства.
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Фото: ural.aif.ru
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