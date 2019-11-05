В Благовещенском районе закрыли представляющую опасность газовую заправку
Комментарии (0)
Загрузка...
Благовещенская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.
Установлено, что индивидуальный предприниматель эксплуатировал газозаправочную автомобильную станцию, которая является опасным производственным объектом. При этом рама резервуара для сжиженного газа не была закреплена к фундаменту в целях исключения её опрокидывания.
Читайте также:В Благовещенске семья шьет костюмы героев мультфильмов
По данному факту прокуратура возбудила в отношении коммерсанта административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 60 суток.
Кроме того, в целях полного устранения нарушений в адрес руководства фирмы внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле надзорного ведомства.
Читать еще...
Фото: ural.aif.ru
Загрузка...
Читайте также
Человек и закон
В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства
Человек и закон
В Зианчуринском районе предприниматель продавал книги с экстремистским содержанием
Человек и закон
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Происшествия
Городская больница Салавата погасила задолженность за поставку лекарств
Происшествия
В Белокатайском районе эксплуатировался опасный батут
Человек и закон
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
Человек и закон
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Человек и закон
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»