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В Благовещенске семья шьет костюмы героев мультфильмов

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 153
Рубрика: Общество
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске семья шьет костюмы героев мультфильмов

В Благовещенске работает необычный цех по производству костюмов популярных персонажей детской анимации. Его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Владельцами фирмы оказались муж и жена. Они шьют одежду героев мультфильмов.


Аленка сначала делает, потом думает. А еще художники сериала «Сказочный патруль» наделили этого персонажа довольно замысловатой прической. На её конструирование у дизайнера Светланы ушла не одна неделя проб и ошибок.

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Это был первый пробный образец, теперь производство налажено. Не только костюма Аленки из «Сказочного патруля», но многих других мультперсонажей. Цех выдает в среднем по десять готовых изделий в день. И это не аврал. Рабочая смена проходит за разговорами и шитьем.

Но так было не всегда. Девять лет назад весь бизнес Эльвиры Султаншиной находился на дому. Были и сомнения, и моменты, когда казалось, что все вот-вот рухнет.

Сегодня цех выпускает костюмы 45 мультперсонажей. Домовой «Буба» станет 46-м. Для его шерстки уже приготовлен солидный отрезок белоснежного искусственного меха. В таком облачении аниматор и зимой не замерзнет.  Превратить рисованного героя в костюм, который было бы удобно носить -  это та еще задача. Разработкой занимается Альфия – самая опытная закройщица фирмы. Пришла сюда первой. Оставила даже свой собственный бизнес.

Такой костюмерной позавидуют многие театры. Это склад, где изделия ждут отправки заказчикам. Доставкой занимается Салават — супруг хозяйки фирмы. На главе семьи, но не бизнеса также закупка всех материалов – тканей, поролона, швейной фурнитуры… Бывший преподаватель физики узнал много нового, отказавшись от благородной, но не всегда хорошо оплачиваемой профессии.

Заказы идут со всего мира. Даже в Америке, на родине многих мульгероев оценили качество этих костюмов. Самые популярные сейчас – это куклы ЛОЛ. Из отечественных персонажей – уверенно держатся «Три кота». Хотя мода часто меняется. Её веяниям не подвержена только классика.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Видео: www.youtube.com
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