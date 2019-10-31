В Благовещенске семья шьет костюмы героев мультфильмов

В Благовещенске работает необычный цех по производству костюмов популярных персонажей детской анимации. Его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Владельцами фирмы оказались муж и жена. Они шьют одежду героев мультфильмов.



Аленка сначала делает, потом думает. А еще художники сериала «Сказочный патруль» наделили этого персонажа довольно замысловатой прической. На её конструирование у дизайнера Светланы ушла не одна неделя проб и ошибок.





Это был первый пробный образец, теперь производство налажено. Не только костюма Аленки из «Сказочного патруля», но многих других мультперсонажей. Цех выдает в среднем по десять готовых изделий в день. И это не аврал. Рабочая смена проходит за разговорами и шитьем.Но так было не всегда. Девять лет назад весь бизнес Эльвиры Султаншиной находился на дому. Были и сомнения, и моменты, когда казалось, что все вот-вот рухнет.Сегодня цех выпускает костюмы 45 мультперсонажей. Домовой «Буба» станет 46-м. Для его шерстки уже приготовлен солидный отрезок белоснежного искусственного меха. В таком облачении аниматор и зимой не замерзнет. Превратить рисованного героя в костюм, который было бы удобно носить - это та еще задача. Разработкой занимается Альфия – самая опытная закройщица фирмы. Пришла сюда первой. Оставила даже свой собственный бизнес.

Такой костюмерной позавидуют многие театры. Это склад, где изделия ждут отправки заказчикам. Доставкой занимается Салават — супруг хозяйки фирмы. На главе семьи, но не бизнеса также закупка всех материалов – тканей, поролона, швейной фурнитуры… Бывший преподаватель физики узнал много нового, отказавшись от благородной, но не всегда хорошо оплачиваемой профессии.



Заказы идут со всего мира. Даже в Америке, на родине многих мульгероев оценили качество этих костюмов. Самые популярные сейчас – это куклы ЛОЛ. Из отечественных персонажей – уверенно держатся «Три кота». Хотя мода часто меняется. Её веяниям не подвержена только классика.

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Фото: скриншот видео