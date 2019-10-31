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В каких цветах встречать 2020 год

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Это интересно
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В каких цветах встречать 2020 год

2020 год будет годом Крысы. А именно белой Крысы. То есть по восточному гороскопу главным цветом будет белый. А это значит, что желательно новый год встречать в наряде светлых тонов.


Конечно, весь год носить одежду белого цвета и неудобно, и неуместно. Но вам могут помочь талисманы года, вещи-помощники для восстановления энергетики.

Цвет Нового года 2020: одежда к встрече праздника

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Например, белый плед будет восстанавливать ваши силы, белый ежедневник будет структурировать ваши планы. А белый чайный сервиз поможет собрать вам за одним столом родных и близких.

Но стихией 2020 года будет металл. Поэтому в следующем году цветами удачи помимо белого будут и цвета, соответствующие металлам. Можно также носить золото и серебро. А 31 декабря ногти можно сделать цвета металлик.

В течение года можно носить украшения или любые металлические аксессуары.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com
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