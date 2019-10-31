В каких цветах встречать 2020 год

Например, белый плед будет восстанавливать ваши силы, белый ежедневник будет структурировать ваши планы. А белый чайный сервиз поможет собрать вам за одним столом родных и близких.
Но стихией 2020 года будет металл. Поэтому в следующем году цветами удачи помимо белого будут и цвета, соответствующие металлам. Можно также носить золото и серебро. А 31 декабря ногти можно сделать цвета металлик.
В течение года можно носить украшения или любые металлические аксессуары. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram