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В Белокатайском районе оштрафовали главврача за нарушение антикоррупционного закона

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Белокатайский район
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В Белокатайском районе оштрафовали главврача за нарушение антикоррупционного закона

Прокуратура Белокатайского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.


Установлено, что в районную больницу принят на работу бывший государственный служащий, занимавший ранее должность в территориальном отделе полиции.

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Вопреки Федеральному закону «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы.

По результатам проверки прокуратура в отношении главного врача лечебного учреждения возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление, выявленные нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Фото: ohtuleht.ee
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