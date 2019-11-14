В Белокатайском районе оштрафовали главврача за нарушение антикоррупционного закона
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Прокуратура Белокатайского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что в районную больницу принят на работу бывший государственный служащий, занимавший ранее должность в территориальном отделе полиции.
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По результатам проверки прокуратура в отношении главного врача лечебного учреждения возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура внесла представление, выявленные нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: ohtuleht.ee
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