В Башкирии изъяли огромную партию некурительных смесей
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Роспотребнадзор Башкирии изъял 70 партий некурительных никотиносодержащих изделий — всего более 1,1 тысячи штук. Количество проверок розничных точек также превысило тысячу.
Трех предпринимателей оштрафовали на сумму 120 тысяч рублей. Вся продукция, на которую не было необходимых документов о безопасности, была снята с продажи.
Также в суд было направлено 19 исков о блокировке сайтов, которые предлагают купить некурительные никотинсодержащие товары.
Источник:
news102.ru
Фото: Российская газета
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