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В Башкирии изъяли огромную партию некурительных смесей

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии изъяли огромную партию некурительных смесей

Роспотребнадзор Башкирии изъял 70 партий некурительных никотиносодержащих изделий — всего более 1,1 тысячи штук. Количество проверок розничных точек также превысило тысячу.

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Лабораторные исследования показали, что некурительные смеси могут представлять серьезную опасность для организма — в течение часа после введения вытяжки у мышей наступали летальные исходы.

Трех предпринимателей оштрафовали на сумму 120 тысяч рублей. Вся продукция, на которую не было необходимых документов о безопасности, была снята с продажи.

Также в суд было направлено 19 исков о блокировке сайтов, которые предлагают купить некурительные никотинсодержащие товары.

Источник: news102.ru
Фото: Российская газета
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