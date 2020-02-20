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В Башкирии предложили отбирать технику у лиц занимающихся незаконной разработкой недр

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии предложили отбирать технику у лиц занимающихся незаконной разработкой недр

Депутаты Госсобрания подготовили законопроект для внесения изменений в КОАП РФ, который предполагает конфискацию тяжелой техники за совершение правонарушения при пользовании недрами.

По словам спикера Госсобрания РБ Константина Толкачева, в стране число случаев добычи общераспространенных полезных ископаемых без соответствующей лицензии либо с нарушением условий лицензирования «стабильно высокое». Штрафы за такие деяния предусмотрены незначительные, не сопоставимые с наносимым экономическим и экологическим ущербом.

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Депутаты Башкирии предлагают установить дополнительное наказание в виде конфискации «орудия преступления» - большегрузных автомобилей, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров. А также предлагается повысить в десять раз размер штрафов: 5-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч рублей для должностных лиц, два-пять млн - для юрлиц.

Законодательная инициатива депутатов Башкирии будет направлена на рассмотрении в парламенты других регионов, а также в федеральный центр.

Ранее сообщалось, что в рейтинг лоббистской эффективности региональных парламентов 2019 года деятельность Госсобрания Башкирии названа «условно плодовитой».

Источник: ufa.aif.ru
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