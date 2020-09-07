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В Башкирии введут наказание за неправильную установку памятников и хулиганство на кладбищах

В Башкирии введут наказание за неправильную установку памятников и хулиганство на кладбищах

| 07 сен 2020 | 13:16

В республике появятся новые штрафы. Депутаты Госсобрания Башкирии планируют ввести денежное наказание за неправильную установку памятников и хулиганство на кладбищах. Так, за нарушение правил содержания мест погребения предлагается назначить штраф в размере 1-2 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических – до 10 тысяч рублей.



Также штрафоваться будут неправильный порядок похорон. Наказание для граждан составит предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей. Соответственно, для должностных лиц до 7 тысяч рублей, а для юр.лиц – до 20 тысяч. Наказание за неправильную установку могильных плит назначат наказание для жителей до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 7 тысяч рублей.

Кроме того, будет отдельный штраф за неподобающее поведение и нарушение правил посещения кладбища в размере от 300 до 1,5 тысяч рублей.  По словам председателя Госсобрания региона Константина Толкачева, необходимость контроля за кладбищами обусловлена многочисленными жалобами жителей Башкирии.

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«Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы избирателей. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории», — рассказал парламентарий.
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Источник: gorobzor.ru

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