В Башкирии введут наказание за неправильную установку памятников и хулиганство на кладбищах

| 07 сен 2020 | 13:16

В республике появятся новые штрафы. Депутаты Госсобрания Башкирии планируют ввести денежное наказание за неправильную установку памятников и хулиганство на кладбищах. Так, за нарушение правил содержания мест погребения предлагается назначить штраф в размере 1-2 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических – до 10 тысяч рублей.







Также штрафоваться будут неправильный порядок похорон. Наказание для граждан составит предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей. Соответственно, для должностных лиц до 7 тысяч рублей, а для юр.лиц – до 20 тысяч. Наказание за неправильную установку могильных плит назначат наказание для жителей до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 7 тысяч рублей.



Кроме того, будет отдельный штраф за неподобающее поведение и нарушение правил посещения кладбища в размере от 300 до 1,5 тысяч рублей. По словам председателя Госсобрания региона Константина Толкачева, необходимость контроля за кладбищами обусловлена многочисленными жалобами жителей Башкирии.

«Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы избирателей. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории», — рассказал парламентарий.

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