Депутаты Башкирии предложили штрафовать управляющие компании за неверные начисления за тепло

| 17 фев 2021 | 10:13

Госсобрание Башкирии планирует направить в Совет законодателей проект федерального закона, который предполагает наказание рублем ресурсоснабжающие организации и управляющие компании за неверные начисления за отопление. По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, для этого необходимо внести изменения в КоАП.







«Законопроектом предлагается усилить административную ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета энергоресурсов. Если будет обеспечена исправность и своевременная замена счетчиков, то гражданам будут приходить адекватные счета за жилищно-коммунальные услуги», — объяснил спикер башкирского парламента.

В частности, депутаты из Башкирии хотят повысить штрафы за нарушения в начислениях и ввести еще один вид административной ответственности — дисквалификацию должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на срок от 18 месяцев до трех лет. Штрафы в отношении указанных субъектов предлагается повысить с 20–30 тысяч до 100–200 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц – с 50–100 тысяч до 300–350 тысяч рублей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram