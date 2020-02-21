В Дюртюлинском районе заведующая интернатом присваивала деньги предназначенные для детей-инвалидов

В Дюртюлинском районе Башкирии 42-летняя экс-заведующая Старобаишским интернатом для престарелых и инвалидов стала фигуранткой сразу трех уголовных дел по факту мошенничества с использованием своего служебного положения.







По материалам следствия, в 2018 году чиновница получала деньги, которые начислялись для детей сирот и детей-инвалидов. Женщина брала средства под предлогом покупки для них лекарств и необходимых товаров. Однако вместо этого она присваивала все деньги, предоставляя в комиссию по расходованию денег несовершеннолетних подопечных подложные чеки.



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По данным пресс-службы следкома Башкортостана, стражи порядка допрашивают сотрудников интерната и изучают бухгалтерскую отчетность. Ранее следователи возбудили в отношении заведующей четыре уголовных дела по аналогичным фактам мошенничества – по ним ущерб возмещен в полном размере.